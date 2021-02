D'autres planètes que la Terre pourraient accueillir la vie, explications !

Les planètes de la Voie lactée pourraient regorger de surfaces habitables. Ce sont du moins les suppositions d'une équipe de chercheurs danois qui a réalisé un modèle informatique permettant d'évaluer la manière et les matières à partir desquelles les planètes de notre système solaire se sont formées.

De l'eau sur toutes les planètes de notre galaxie ?

En utilisant un modèle informatique, l'équipe du Pr Johansen a calculé à quelle vitesse les planètes se forment et à partir de quels éléments de base. L'étude indique que ce sont des particules de poussière de glace et de carbone de taille millimétrique qui, il y a 4,5 milliards d'années, se sont réunies pour finalement former la planète sur laquelle nous vivons aujourd'hui.

Selon les auteurs de l'étude, la molécule d'eau H2O se trouve partout dans notre galaxie.

Partant de ce postulat, les scientifiques n'excluent donc pas la possibilité que d'autres planètes aient pu se former de la même manière que la Terre : Mars et Vénus.

"Notre modèle montre que toutes les planètes reçoivent la même quantité d'eau, ce qui suggère que d'autres planètes pourraient avoir non seulement la même quantité d'eau et d'océans mais aussi la même quantité de continents que sur la Terre. Cela offrirait des espoirs pour l'émergence de la vie", estime le Pr Anders Johansen chercheur à l'université de Copenhague et auteur principal de l'étude.