D'après une étude, seuls 3% des écosystèmes de la planète ont été épargnés par l'activité humaine.

La réintroduction d'espèces pourrait sauver 20% des territoires

D'après les auteurs de cette publication parue dans le journal Frontiers in Forests and Global Change, réintroduire un nombre ciblé d'espèces dans certaines zones endommagées permettrait de rétablir l'intégrité écologique de 20% des terres de la planète.

Cela reviendrait par exemple à réintroduire les éléphants de forêt d'Afrique dans les régions du bassin du Congo, dont ils ont disparu.

Cette espèce est particulièrement menacée par la destruction de son habitat et le braconnage, à l'instar des girafes et des zèbres, de moins en moins présents dans les forêts et les savanes d'Afrique.