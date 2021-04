Covid-19 : le marché mondial du vin chamboulé en 2020.

Consommation globale en baisse, champagne pénalisé, succès accru des vins sous emballage carton : le marché mondial du vin a été perturbé par la pandémie de Covid-19 mais s'est montré plutôt résistant, selon l'Organisation internationale de la vigne et du vin (OIV).

La consommation a chuté mais s'est adaptée

Cette consommation est estimée à 234 millions d'hectolitres, soit 7 millions d'hectolitres de moins sur un an, comme lors de la crise financière de 2008-2009, relève l'OIV. C'est son plus bas niveau depuis 2002.

Toutefois, compte tenu des incertitudes de l'année 2020, "le secteur vinicole n'a pas du tout sous-performé par rapport aux autres produits de base".

En octobre, l'OIV anticipait une chute des ventes mondiales de vin d'environ 10% pour 2020, année marquée par les confinements et les fermetures des cafés, hôtels et restaurants (CHR) mais aussi par les "taxes Trump" sur certains vins européens et les taxes chinoises accrues sur les vins australiens.

"C'était une vision un peu trop négative", reconnaît Pau Roca, directeur général de l'OIV. "La hausse des ventes de vin en supermarchés a assez bien compensé" la fermeture des CHR, dit-il. "Le Covid-19 a occasionné toutes sortes de transferts."

D'abord "entre les canaux de distribution, la consommation dans les bars et les restaurants s'étant reportée" sur les ventes dans la grande distribution et en ligne.

Transferts ensuite entre les pays, les destinations touristiques étant affectées par l'absence de visiteurs, qui ont de ce fait consommé du vin chez eux.

Transferts enfin entre vins premiums et vins bon marché, au profit des seconds.