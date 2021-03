Les masques faciaux et les gants en latex, deux types de déchets directement liés au coronavirus, se révèlent particulièrement néfastes pour la faune et ce, partout dans le monde.

La faune, victime collatérale de la pandémie

Covid-19 : des scientifiques alertent sur l'impact meurtrier des déchets sur les animaux - © Leon Neal - Getty Images

Si les animaux ne sont pour le moment que peu touchés par le SARS-CoV-2 (le nombre de cas étant à ce jour très faible), ils demeurent des victimes collatérales de cette pandémie mondiale. En cause, les déchets tels que les masques faciaux ou les gants en latex, qui se révèlent dévastateurs pour la faune dans le monde. Deux scientifiques dressent un état des lieux et appellent à la vigilance du public pour enrayer ce phénomène.

Les biologistes Auke-Florian Hiemstra du Naturalis Biodiversity Center et Liselotte Rambonnet de l'université de Leiden, tous deux basés aux Pays-Bas, se sont penchés sur l'impact de la multitude de déchets induits par la pandémie de Covid-19 sur les animaux, s'intéressant plus particulièrement à la fréquence et aux endroits où la faune et ces matériaux entraient en contact.

Ils ont pour cela épluché toutes les observations réalisées sur le sujet à travers le monde via les médias sociaux, les journaux locaux, les sites d'informations mais aussi via les photographes spécialisés, les ramasseurs de déchets, les ornithologues ou les centres de sauvetage de la faune.