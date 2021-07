CorPower, l'énergie au cœur des vagues

Des bouées robustes et imposantes qui renferment un mécanisme de pompe inspiré du cœur humain pour récolter et transformer en électricité la puissante énergie des vagues. Voici CorPower , le futur de l'énergie houlomotrice.

CorPower espère pouvoir développer des "wave farms" au large des côtes européennes. La bouée est assez robuste pour résister aux tempêtes les plus féroces. Ce prototype a été testé au large de l'Ecosse, où il a résisté à des vagues de plus de quatre mètres.

Les vagues ont un potentiel énergétique plus fort, plus stable et plus prédictible que le vent ou le soleil. Chaque bouée pourra à terme produire jusqu'à 300 kilowatts et alimenter en moyenne 100 foyers. Une commercialisation est prévue à l'horizon 2025.