COP26 : Jeff Bezos appelle à sauver la planète, tout en voyageant en jet privé

Le patron d’Amazon n’est pas à une contradiction près. La dernière en date concerne la COP26 qui se déroule actuellement à Glasgow. Une destination que Bezos a rejoint, comme beaucoup d’autres invités, en jet privé.

Faites ce que je dis, pas ce que je fais

“Nous devons conserver ce que nous avons encore, nous devons restaurer ce que nous avons perdu et nous devons cultiver ce dont nous avons besoin pour vivre sans dégrader la planète pour les générations futures”, a déclaré le fondateur d’Amazon, lors de son discours ce mardi 2 novembre.

Mais ce que le milliardaire n’a pas précisé, c’est qu’il fait partie des VIPs invités à cette conférence et transportés dans des jets privés. Selon le Daily Record, plus de 400 jets ont ainsi été mis à disposition afin d’amener ces personnalités et leur entourage à Glasgow.

Ce qui représente une quantité de pollution énorme (13 000 tonnes de CO2), “qui produira plus de gaz de réchauffement climatique que 1600 Écossais ne brûlent en un an”, explique le Daily Record.

“On ne répétera jamais assez à quel point les jets privés sont mauvais pour le climat. C’est le moyen de transport le plus polluant”, estime le ministère des Transports et de l’Environnement écossais. “Les jets privés sont très prestigieux, mais il est difficile d’éviter toute notion d’hypocrisie lorsque vous affirmez ensuite vouloir lutter contre le changement climatique.”

De son côté, comme le pointe du doigt The Daily Beast, Jeff Bezos enchaîne les publications Instagram pour redorer son image.