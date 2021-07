Contre l'obsolescence programmée, un électroménager réparable à vie

Ils décident de fabriquer de l'électroménager durable peu consommateur d'énergie, peu polluant et sans technologie superflue, afin de rendre son utilisation plus facile.

"Kareen, avec qui on a fondé Kippit, était déjà à l'époque mon associée dans un institut de sondages qui marchait bien. Un jour, un réparateur lui a expliqué qu'il coûtait plus cher de changer la carte mémoire de sa machine à laver que d'en racheter une toute neuve. Ça a été un choc . On a réalisé que c'était complètement dingue !"

Le projet est né il y a plusieurs années d'une expérience assez banale avec un lave-linge, raconte Jacques Ravinet, cofondateur de Kippit (de l'anglais "keep it", "gardez-le/la"), debout, bouilloire à la main, au milieu du petit magasin de la société, dans un quartier populaire de Toulouse.

Au départ, ils tentent de concevoir un lave-linge. Face à la complexité de la tâche pour des débutants, ils préfèrent commencer par un appareil plus simple à démonter et à réparer, y compris par les usagers eux-mêmes.

Par la suite, Kippit compte lancer un grille-pain, également multifonctions, puis un lave-linge. Derrière le magasin, dans un petit atelier, deux machines à laver expérimentales à moitié démontées témoignent du travail en ce sens.

"Il est beaucoup plus difficile de rendre totalement démontable un lave-linge. Il y a beaucoup plus de pièces et c'est beaucoup plus complexe qu'une bouilloire", explique, tournevis à la main, Nicolas Salva, l'ingénieur responsable de l'industrialisation chez Kippit.

A le voir à l’œuvre, on a l'impression que démonter la bouilloire est assez simple. En quelques instants, à l'aide de ce tournevis standard, il a accès à de nombreuses pièces qui semblent faciles à changer rapidement.