Connaissez-vous les "responsables de la chaleur", ces experts chargés de diminuer les vagues de chaleur dans les villes ?

Pour lutter contre le phénomène des températures élevées en zone urbaine, plusieurs métropoles à travers le monde ont décidé de nommer des "Chief Heat Officier". Miami, Phoenix, Athènes et Freetown sont les premières villes à se doter de ses "responsables de la chaleur". Ces derniers seront d'ailleurs présents à la COP26 de Glasgow pour présenter cette nouvelle fonction, qui révèle que le réchauffement climatique est pris au sérieux.

4 villes ont nommé des spécialistes chargés de gérer les canicules

Pour répondre aux problématiques climatiques dans les zones urbaines, plusieurs métropoles aux quatre coins du monde se dotent d'un "Chief Heat Officer". Cet expert de la chaleur est responsable de la stratégie pour diminuer les vagues de chaleur en ville. Le 21 octobre dernier, la ville de Freetown (Sierra Leone) a nommé Eugénia Kargbo "responsable de la chaleur". Une première en Afrique. Sa mission ? Lutter contre la hausse des températures dans la ville. A 34 ans, elle devient la troisième personne au monde à devenir "Chief Heat Officer". Dans la stratégie mise en place par le Centre de résilience de la Fondation Adrienne Arsht-Rockefeller, la ville de Miami, aux Etats-Unis, s'est elle aussi dotée d'une "Chief Heat Officer" à la fin du mois d'avril 2021. Jane Gilbert, ancienne responsable de la résilience dans la métropole, a étendu son champ de compétences à cette nouvelle fonction. En juillet 2021, Athènes a emboîté le pas en nommant Eleni Myrivili à ce poste alors que les incendies ravageaient le pays.

A Phoenix, le "chief heat officer" fait partie du conseil municipal

La ville de Phoenix en Arizona a annoncé courant septembre que David Hondula, professeur des sciences de l'environnement de l'Arizona State University (ASU), prendrait une place au conseil municipal pour diriger "un bureau de réponse et d'atténuation de la chaleur". À la différence du poste de responsable de la chaleur à Miami, la fonction de David Hondula a été intégrée au conseil municipal de Phoenix et n'est pas financée par une fondation philanthropique. Une avancée qui prouve que les villes sont de plus en plus concernées par la problématique et doivent agir. Cet été, Phoenix a connu l'une des plus grosses vagues de chaleur jamais enregistrées avec des températures avoisinant les 37,7°C pendant 114 jours. "Cet investissement reflète l'engagement continu de Phoenix à développer des solutions innovantes pour assurer la santé et l'habitabilité de notre ville", a déclaré la maire de la ville, Kate Gallego.

La fonction comporte un important volet social

Si la première mission d'un "Chief Heat Officer" est d'ordre climatique, elle se double d'un travail social orienté vers les plus déshérités. "Dans le comté de Miami-Dade, les impacts de la chaleur augmentent et sont encore aggravés par les ouragans, les inondations et l'élévation du niveau de la mer", a déclaré Daniella Levine Cava, maire de Miami, dans un communiqué en avril dernier. "Et nous savons que la chaleur extrême n'a pas les mêmes conséquences sur les gens : les communautés les plus pauvres, les personnes noires et hispaniques sont les plus touchées par les effets sur la santé publique", ajoute-t-elle.

"Sauver des vies"