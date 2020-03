Confinement : quand les stars de la mode rendent hommage à leurs compagnons à quatre pattes

Plus

Le confinement vécu aux quatre coins de la planète met en lumière un retour à l'essentiel avec la nécessité de protéger et de trouver du réconfort auprès des siens. Les animaux de compagnie apparaissent en ces temps difficiles comme les plus fidèles compagnons. Les stars de la mode ne font pas exception et profitent de cette période de proximité pour les choyer et leur rendre tout l'amour donné au quotidien. Des clichés tous plus mignons les uns que les autres qui ne peuvent que donner le sourire. Que demander de plus ?

Cara Delevingne L'actrice et mannequin britannique a partagé un cliché sur lequel elle prend la pose tenant dans ses bras deux chiots qu'elle cajole. Une mignonnerie qu'elle accompagne d'un message où elle déclare avoir accueilli ces nouveaux compagnons à quatre pattes pendant la quarantaine et invite celles et ceux qui le peuvent à en faire autant. Une jolie initiative qui arrive à point nommé en cette crise sanitaire. Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Cara Delevingne (@caradelevingne) le 26 Mars 2020 à 2 :50 PDT

Kaia Gerber La top américaine en vogue, qui ne partage que très peu de photos sur Instagram, n'a pas hésité à mettre son plus fidèle compagnon à l'honneur sur le réseau social. On peut voir la star des podiums s'adonner à une petite sieste sur son canapé, accompagné de son chiot. Le tout est simplement légendé : "We stay home" ("Nous restons à la maison"). Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kaia (@kaiagerber) le 25 Mars 2020 à 9 :08 PDT

Constance Jablonski Le mannequin français, qui partage au quotidien des exercices de fitness, un livre, un film et une chanson pour aider ses abonnés à mieux vivres le confinement, est toujours accompagnée de son fidèle compagnon lorsqu'elle pratique son sport. Ce qui donne lieu à des vidéos amusantes, surtout lorsque le compagnon en question tente lui aussi de faire des squats... à sa façon. Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Constance Jablonski (@constancejablonski) le 23 Mars 2020 à 5 :42 PDT

Taylor Hill La top américaine, qui a grandi dans le Colorado, profite également de cette période de confinement pour partager plus de moments avec son chien et le chouchouter plus que jamais. C'est d'ailleurs avec lui qu'elle prend la pose lorsqu'elle décide de partager un cliché avec ses abonnés sur Instagram. Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Taylor Hill (@taylor_hill) le 19 Mars 2020 à 1 :10 PDT