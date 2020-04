Confinement : organiser son frigo pour éviter le gaspillage alimentaire

Too Good To Go propose aux parents et à leurs enfants de partir à la chasse au trésor dans leur propre frigo : une activité ludique et anti-gaspi à faire en famille.

Too good to go est une application qui permet de diminuer le gaspillage alimentaire dans les supermarchés, restaurants et autres supérettes. L’app est décidée à amoindrir les kilos de nourriture gaspillés à toutes les étapes, ils s’attaquent maintenant à nos frigos, et ils ont bien raison.

Qui n’a jamais oublié ce délicieux ravier fraises au fond de son frigo, tout simplement parce qu’il était hors de vue ? Les chiffres sont sans équivoque : environ les 2/3 des déchets provenant de nos cuisines sont dus à la détérioration des aliments car nous ne les avons pas utilisés à temps (NRDC, 2012).

Simultanément, les dates d’expiration restent mal comprises : elles sont responsables de 10% des 88 millions de tonnes de nourriture gaspillées dans la chaîne de production alimentaire en Europe. Cela représente entre 3 et 6 milliards d’euros de perte (WRAP, 2015).

Même si un frigo bien rempli consomme moins d’énergie qu’un frigo vide (l’air chaud extérieur ayant alors moins de place pour s’engouffrer dans les parties vides du frigo, ce qui évite une augmentation de la température à chaque ouverture de la porte), il est aussi souvent synonyme de plus de gaspillage.