Confinement : l’occasion d’apprendre à observer la nature qui nous entoure !

Ce n’est pas parce qu’on est confiné chez soi qu’il faut passer "à côté" du printemps. Cette période un peu magique et pleine de renouveau est le moment idéal pour observer la nature qui nous entoure et s’en émerveiller. Une activité feel-good à faire avec ses co-confinés, qu’ils soient petits ou grands (ou inexistants). Mais comment faire ? Voici quelques outils pour se lancer :

Le top pour faire le plein d’idées et pour commencer à ouvrir les yeux sur ce qui se passe autour de nous… sans pression, et en restant à la maison !

Les "experts" et spécialistes ne sont pas en reste non plus. Car quand on s’intéresse à la nature, il y a toujours quelque chose à apprendre !

Le public plus aguerri trouvera donc probablement son bonheur sur le site du Cercle des Naturalistes de Belgique, où les écopédagogues du Centre de formation proposent régulièrement de petites leçons. On y trouve par exemple des exercices d’éthologie (avec un quiz à la fin) pour aiguiser notre sens de l’observation et de la déduction, une série "Ouvrons l’œil et le bon !" qui explore en profondeur les plantes de nos jardins, ainsi que de jolis carnets de naturalistes accessibles gratuitement.