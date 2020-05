Confinement France : 85% de baisse du trafic automobile dans certaines villes.

La diminution du trafic a été encore plus spectaculaire les premières semaines avec une baisse de 81% o bservée entre le 18 mars et le 13 avril, comparées à la même période en 2019.

Des trajets moins nombreux et moins longs

Ce résultat est dû à la fois à la baisse du nombre d'utilisateurs sur les routes (58%) et à celle de la distance moyenne quotidienne parcourue (45%). Les Français ont en effet privilégié durant cette période inédite les déplacements courts, soit pour leurs activités professionnelles soit pour des courses essentielles.

Depuis, Coyote note une légère reprise du trafic, en augmentation chaque semaine, avec comme explication la reprise progressive de l'activité de certains secteurs, en plus d'un début de relâchement chez certains.

Au niveau des grosses agglomérations, c'est à Nantes, Nice et Montpellier qu'ont été observées les plus fortes baisses de trafic (85%) entre le 18 mars et le 6 mai. Cette baisse a été moins spectaculaire (72%) dans l'agglomération parisienne (qui compte 492 communes en tout et concentre quelque 11 millions d'habitants), qui fait ici figure d'exception.

Coyote a pu suivre l'évolution du trafic routier au jour le jour depuis le 16 mars 2020, date du début du confinement, grâce aux données de déplacement de l'ensemble de sa communauté, exploitées de façon anonyme.