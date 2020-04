Confinement : des bacs de plantes à recevoir gratuitement chez soi

The Green Community et Rabobank.be s’unissent en distribuant 2000 bacs garnis contenant des herbes et des plantes comestibles. Le tout de production locale et 100% durable, y compris le transport.

Tout un chacun désirant faire pousser ou fleurir quelque chose, peut se porter candidat sur www.growingtogether.be pour obtenir un des bacs. Une façon de faire entrer le printemps tout en restant chez soi. De plus, et ce qui ne gâche rien : le projet soutient les petites entreprises durables de chez nous.

Pour les citer : le but est de faire un petit geste simple afin de se rapprocher de la nature. Il s’agit d’un premier projet commun entre deux partenaires du même bois. Tous deux s’engagent – chacun à leur manière – à contribuer à un monde meilleur.

"Nul besoin d’une terrasse ou d’un jardin pour cultiver. De nombreuses espèces de légumes et d’herbes n’ont besoin que d’un endroit ensoleillé dans la maison", nous raconte Luc De Bruyne de la société The Green Community. "Le fait de travailler la verdure et la terre nous détend. Que de bonheur aujourd’hui de constater à quel point les gens redécouvrent la nature. Et encore mieux de les motiver à cultiver eux-mêmes".

Afin d’éviter des transports inutiles, l’initiative se fera région par région. Les habitants des régions suivantes pourront s’inscrire aux dates mentionnées.

Bruxelles, le Brabant flamand et wallon : le 24 avril

Namur et le Hainaut : le 27 avril

Liège et Luxembourg : le 28 avril

Par région, plus de 320 personnes auront une chance de gagner un bac de plantes.