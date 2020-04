Confinement : comment diminuer nos déchets ?

En étant 24/24h et 7/7j à la maison, nos déchets sont plus conséquents que d’habitude. On a parfois du mal à gérer les réserves de nourriture et à ne pas jeter la moitié de ce qu’on cuisine. Selon BEP environnement, chaque année dans le monde, c’est plus 1,3 milliard de tonnes de nourriture (donc sans compter le reste des déchets) qui partent à la poubelle chaque année. 50% sont des produits entamés, 25% des produits périmés et 25% des restes de repas cuisinés. Il est temps de changer cela ! Voici quelques trucs et astuces pour vous aider à gérer vos déchets et à prendre de bonnes habitudes qui pourront perdurer après le confinement.

Faites une liste de courses Avant même de faire votre liste de courses, faites une liste des repas que vous allez cuisiner pour la semaine. De cette manière, vous saurez exactement quoi prendre, en quelle quantité et vous pourrez mettre au surgélateur ce qui doit tenir jusqu’à la fin de la semaine. Certains aliments ne survivent pas bien à la congélation mais d’autres le vivent très bien, à vous de gérer vos aliments en fonction ! Ainsi, il y aura beaucoup moins de nourriture qui finira à la poubelle parce qu’on a oublié de les manger ou parce qu’on n’a pas bien calculé la date à laquelle ils ne sont plus bons.

Choisissez des produits sans (sur) emballages Vous pouvez privilégier les aliments qui ne sont pas emballés dans du plastique. Les fruits et légumes de saison en vrac plutôt qu’en barquette de plastique (ou de carton). Même chose pour la viande, de plus en plus de supermarchés proposent des barquettes qui peuvent être recyclées. Le mieux étant de commander un panier de fruits et légumes qui vous sera livré ou que vous pouvez aller chercher (si ce n’est pas trop loin de chez vous). De cette manière, vous n’aurez aucun déchet puisque la plupart des livraisons se font dans une caisse réutilisable ou recyclable.

Suivez les règles de conservation des aliments Puisque 25% des produits jetés le sont parce qu’ils sont périmés, évitons d’en arriver là et optimisons la conservation de nos aliments, comme l’explique bep-environnement : Stocker les aliments non périssables au sec et à l’abri de la lumière

Mettre au frais toutes les denrées périssables le plus rapidement possible

Ranger vos aliments en fonction de la date de péremption : les plus vite périmés devant pour les manger plus rapidement

Ne pas laisser les boîtes sans couvercles

Pour éviter les pertes de vitamines, ne pas conserver les fruits et légumes à température ambiante plus de deux à trois jours

Placez-les plutôt dans un endroit frais, sec et sombre (cave) ou conservez-les dans le bac à légumes du réfrigérateur (sauf les bananes) et pour optimiser leur conservation, emballez-les séparément, dans un sac en papier ou en plastique perforé

Les viandes se conservent 3 à 4 jours au réfrigérateur dans leur emballage d’origine. La viande hachée doit être consommée le jour de l’achat en boucherie

Faites moins à manger Si vous avez l’habitude d’avoir des restes mais pas suffisamment que pour en faire un second repas, peut-être devriez-vous diminuer les quantités de nourriture que vous préparez. Si quelqu’un a encore faim à la fin du repas, vous pouvez proposer un fruit (plutôt qu’un dessert sucré et gras) afin de caler la faim. Ainsi, vous jetterez beaucoup moins de nourriture à la poubelle et vous ferez des économies.

Passez aux produits réutilisables De nombreux objets que l’on utilise quotidiennement sont devenus 'à usage unique’ alors que nos grands-mères avaient des solutions réutilisables qui fonctionnaient très bien. Transformez les essuie-tout en lavette lavable (à dire 5 fois d’affilée sans reprendre sa respiration), les filtres à café jetables par des lavables, le papier alimentaire par des Bee Wrap que vous pouvez d’ailleurs faire vous-même assez facilement. Les rasoirs jetables peuvent être remplacés par des rasoirs à lames qu’on change régulièrement. Perdez-vous sur les sites en ligne de magasins zéro déchets, vous serez étonné de tout ce que vous pouvez changer dans vos habitudes de consommation !