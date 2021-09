Comment se fabrique un casque gaming écoresponsable ?

Logitech présente un tout nouveau casque dédié aux joueurs. En plus de sa technologie embarquée, il se démarque de la concurrence par sa production écoresponsable, entre l'utilisation de plastique recyclé et des compensations carbone.

Le G435 est aujourd'hui le casque sans fil le plus léger de Logitech G (branche 'jeu" de la marque), avec ses 165 grammes.

Il dispose de haut-parleurs de 40 mm et de micros à double formation de faisceau qui amplifient le son de la voix et réduisent le bruit de fond, en plus de supprimer le bras d'ordinaire associé au casque.

Le pack comprend également des indicateurs Braille gauche et droit pour permettre aux malvoyants de facilement mettre leur casque dans le bon sens.

L'ensemble est évidemment polyvalent, servant aussi bien à jouer qu'à écouter de la musique ou regarder une série sur une plateforme de streaming. Il se connecte facilement à un smartphone, un ordinateur ou une console de jeu.