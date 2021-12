Comment rouler à vélo en hiver en toute sécurité ?

Alors que les cyclistes n'ont jamais été aussi nombreux, la baisse des températures et l'arrivée du verglas et des premières neiges pourraient en refroidir plus d'un. Pourtant, il est possible de continuer à rouler à vélo l'hiver dans des conditions sûres, pour peu que l'on dispose de vêtements chauds et d'un équipement adapté.