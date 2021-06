Comment rendre votre dressing plus écologique ?

Trier régulièrement son dressing permet de gagner de la place, du temps et de l'argent mais également de faire un geste pour la planète. Voici quelques astuces qui vous permettront de rendre votre dressing plus écologique.

Vider et trier, c'est renoncer. © MesquitaFMS

Notons qu'il est (vraiment) inutile de conserver des vêtements qui ne sont plus à votre taille , dont les coupes ne vous conviennent plus ou usés . Dans les deux premiers cas, ils serviront forcément à quelqu'un autre, qui n'aura donc pas à en acheter de nouveaux. Dans le troisième cas, ils peuvent être recyclés pour donner vie à de nouveaux vêtements.

Dans une optique green, il convient de différencier les vêtements durables, que vous allez pouvoir mettre et remettre pendant plusieurs années, des vêtements que vous avez achetés sur un coup de cœur (que vous portez, certes, mais qui n'ont une durée de vie que très limitée) et qu'il conviendra alors bientôt de trier à nouveau.

Commencez par vider le contenu de votre dressing et préparez de quoi faire 3 piles : ce que l'on garde, ce que l'on vend et ce que l'on recycle.

Profitez de ce ménage de printemps pour jeter un œil aux étiquettes de vos vêtements. Où ont-ils été fabriqués ? Quelles matières ont été utilisées ? Pour répondre aux attentes des consommateurs, les acteurs de la mode œuvrent actuellement pour rendre leurs vêtements plus transparents et plus traçables.

Les étiquettes pourraient donc progressivement devenir vos meilleures alliées pour obtenir une mine d'informations indispensables avant de choisir un vêtement. La start-up new-yorkaise Eon a même planché sur une carte d'identité numérique destinée à tracer un vêtement, du début à la fin de son cycle de vie, témoignant d'un réel besoin en matière de traçabilité.

Au-delà de ces critères de transparence, les étiquettes peuvent également permettre d'y voir plus clair sur votre façon de consommer et de prendre conscience de la quantité de vêtements conçus à partir de fibres néfastes pour l'environnement que vous êtes susceptible d'avoir dans votre armoire. Ou de vous rendre compte du chemin parcouru par une robe ou un jean avant son arrivée dans votre dressing.

Il ne s'agit pas de culpabiliser mais simplement de vous aider à adopter des habitudes plus respectueuses de la planète.

Si les étiquettes de vos vêtements vous semblent indéchiffrables, vous pouvez vous tourner vers des applications et plateformes comme Clear Fashion ou SloWeAre, qui analysent les engagements des marques de prêt-à-porter et fournissent les informations nécessaires pour savoir si tel ou tel label respecte une sorte de cahier des charges qui comprend l'aspect environnemental, les conditions des travailleurs, la santé ou encore le bien-être animal, entre autres. Un véritable coup de pouce pour y voir plus clair.