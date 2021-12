Comment rendre les villes plus adaptées au bien-être des chiens ?

Les personnes qui possèdent un chien sont plus susceptibles de posséder une voiture et de l'utiliser davantage, selon une étude anglaise. Ce lien est encore plus vrai en ville. Pourtant, certains aménagements urbains suffiraient à changer la donne, à faire en sorte de moins prendre sa voiture pour promener son chien, ce qui aurait le double avantage de réduire les émissions de CO2 dans l'air et de rendre son animal plus heureux.

Cette étude, menée par des chercheurs de l'Université de Leeds en Angleterre et de l'Université technique de Dortmund en Allemagne montre qu'il existe une forte corrélation entre le nombre de kilomètres parcourus en voiture par personne et par an et le nombre de chiens par foyer. En clair, plus une personne possède de chiens, plus elle a tendance à rouler.

Mais alors que l'on cherche à réduire les émissions de CO2 dans les villes, comment faire en sorte de posséder un chien mais de moins utiliser sa voiture ?

Cela passe, pour les villes, par un travail d'adaptation au bien-être animal.

De la même manière que les centres sont de plus en plus adaptés aux piétons et aux cyclistes, certaines mesures pourraient grandement faciliter la vie des chiens et de leurs propriétaires.