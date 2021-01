Comment réduire sa consommation d'électricité sans "souffrir" du froid ?

Cela paraît anodin présenté ainsi. Mais comme le rappelle l'Agence de la transition écologique (Ademe), les trois quarts de la consommation d'énergie d'un ménage sont consacrés au chauffage et à l'eau chaude sanitaire. Baisser le radiateur d'un degré permettrait donc d'économiser jusqu'à 7% de l'énergie , si l'on vit dans un logement avec une bonne isolation thermique. L'Ademe recommande de régler la température entre 19° et 21°C dans les pièces occupées la journée (et 17°C la nuit ou dans les pièces peu occupées).

La cuisine représente un poste important en termes de dépenses énergétiques. Pourquoi ne pas profiter des températures fraîches pour stocker (si c'est possible) les produits sur son balcon ou le rebord de la fenêtre et du même coup, baisser la puissance du réfrigérateur ?

Calculer son empreinte carbone en temps réel

Connaître et suivre l'impact de sa consommation en électricité est désormais possible grâce à des outils en ligne qui fournissent informations et conseils. C'est par exemple le cas du dispositif éco-citoyen développé en Bretagne Écowatt, à partir du concept "de météo de l'électricité".

Chaque jour, le site indique (région par région et en temps réel) les heures auxquelles la consommation d'électricité est la plus élevée et guide l'utilisateur en lui indiquant les éco-gestes à adopter. Les tranches horaires 8h-13h et 17h30-20h30 étant généralement très prisées, on évitera par exemple de brancher son téléphone portable le matin et en fin d'après-midi.