Comment prendre du plaisir à rouler à vélo même sous la pluie ?

Avec Bub-up, les cyclistes disposent désormais d'une véritable bulle de protection contre la pluie et le froid. Facile à transporter et à déployer, cette solution vise avant tout à pouvoir rouler sans capuche et sans (trop) mouiller ses vêtements.

2021 sera l'année du vélo, c'est sûr ! Même si après le boum des vélos en 2020, la pénurie guette, les amateurs de ce mode de transport doux pour l'environnement seront de plus en plus présents sur les routes.

Développée par la société française Rainjoy, cette solution se loge dans un sac facile à transporter avec soi. Sur le même modèle que les tentes qui se déplient en deux secondes, la Bub-up se déploie instantanément puis se range facilement dès que l'on est arrivé à destination.

