Comment porter un jean sans (trop) nuire à la planète

La Cité des sciences et de l'industrie à Paris consacre toute une exposition au jean jusqu'en janvier 2022. Elle revient sur l'histoire de cette pièce mythique et ses secrets de fabrication en invitant à s'interroger sur les conditions de production de l'un des vêtements les plus polluants (et gourmands en eau). Une belle occasion de mettre en lumière les alternatives et initiatives qui permettent aujourd'hui de porter un jean sans (trop) impacter l'environnement. Quelque 2 milliards de jeans sont vendus dans le monde chaque année, soit une bonne soixantaine par seconde, ce qui en fait l'un des vêtements les plus portés. Seul hic, c'est également l'une des pièces les plus néfastes pour l'environnement, sachant que près de 10.000 litres d'eau sont nécessaires pour la fabrication d'un seul et unique jean et que celui-ci parcourt généralement des dizaines de milliers de kilomètres avant d'atterrir dans votre dressing. Une problématique que l'industrie s'efforce de résoudre depuis plusieurs années déjà mais qui persiste malgré les efforts de nombreuses marques.

Des matières et une production plus propres

4 images Des matières et une production plus propres. © Laurie-Anne Dubuc/EyeEm

Il suffit de jeter un œil aux nouvelles collections des marques de prêt-à-porter ou des spécialistes du denim pour s'apercevoir qu'elles ont récemment pris un virage à 180 degrés pour proposer de nouvelles collections de jeans éco-responsables : des matières naturelles ou plus propres, une fabrication moins gourmande en eau et même des teintures et des délavages nouvelle génération (sans ou avec moins de produits chimiques). Les marques s'engagent progressivement à réduire l'impact environnemental induit par la production d'un jean. Cela ne concerne actuellement qu'une ou plusieurs gammes dans un océan de jeans bien plus polluants mais il faut bien commencer quelque part, non ? Des marques comme Kaporal, Balzac Paris, Maje ou même Levi's, pour ne citer qu'elles, proposent désormais des collections éco-responsables pour répondre aux attentes des consommateurs et aux enjeux environnementaux. Certaines marques sont allées jusqu'à faire le choix d'inscrire le jean éco-responsable au cœur de leur ADN. C'est le cas de 1083, qui propose des jeans fabriqués à partir de matières plus propres et durables comme le coton biologique certifié GOTS ou le coton recyclé. La marque est allée encore plus loin avec l'installation de sa première unité de délavage laser en France, "permettant de délaver des jeans sans aucun impact sur l'environnement". Nombreux sont les labels auprès desquels vous pouvez acheter des jeans responsables (et plutôt accessibles) les yeux fermés : Nudie Jeans, Kings of Indigo, Atelier Tuffery ou encore MUD Jeans.

La location ou la seconde main

4 images La location ou la seconde main. © Flashpop

Les plateformes d'occasion - ou de seconde main - se multiplient à vitesse grand V depuis le premier confinement. Si on ne présente plus Vinted, il en existe aujourd'hui une multitude, des plus généralistes aux plus pointues. Vestiaire Collective, Patatam, Videdressing, The RealReal ou encore Label Emmaüs comptent parmi les plus connues mais aujourd'hui, les enseignes traditionnelles se lancent elles aussi dans la seconde main. Ces marques donnent des bons d'achat à leurs clients en échange de pièces en fin de vie ou inutilisées, qui se verront offrir une seconde vie. Une alternative pour porter des jeans à moindre impact environnemental (et à moindre coût) puisque ce sont autant de modèles qui ne nécessiteront pas l'eau et les produits chimiques nécessaires à leur production. Dans la même veine, la location peut être une alternative idéale. Initialement réservés aux tenues de soirée ou événements ponctuels, les services de location s'étendent progressivement aux vêtements du quotidien. C'est le cas de Selfridges Rental, lancé récemment, mais également de Le Closet ou encore Les Apprêtés, qui proposent des vêtements à louer de façon ponctuelle ou sur abonnement, pour éviter de surconsommer. En cas de réel coup de cœur, il est possible d'acheter les pièces à un tarif préférentiel. Le procédé permet de profiter du confort du jean et de tester une multitude de coupes, sans nuire à la planète.

Des jeans recyclables à l'infini

4 images Des jeans recyclables à l'infini. © Maskot