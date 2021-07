Comment ne pas faire mourir ses plantes ? Les conseils de la Youtubeuse Marion Botanical

Le must est de les regrouper dans la salle de bain pour qu'elles puissent à la fois profiter de l'humidité si vous avez une baignoire et d'une lumière indirecte.

Avant de partir, on sature la motte en lui faisant prendre une douche. Sauf si c'est une plante grasse, comme les cactus.

Si la plante vient d'une forêt tropicale, ce qui est le cas d'une grande partie des plantes que nous mettons dans notre salon, on n'hésite pas. Il faut que l'eau passe par les petits trous du pot. Pour le feuillage, pareil, on douche ! Si vous partez un bon mois, il faut investir dans des pots à réserve d'eau. L'eau va être diffusée pendant votre absence.

Il existe d'autres astuces DIY. Comme la bouteille dont on perce le bouchon avec une aiguille et qu'on renverse dans un pot. Ce n'est pas très esthétique mais ça dépanne bien. Autre option : la bouteille avec le bec verseur. On peut aussi utiliser les ollas (ou oyas). Ces petites pièces en céramique inspirées de la permaculture contiennent l'eau et la diffusent doucement. En plus, c'est joli. C'est un cadeau à offrir à un fan de plantes.

Pour les heureux propriétaires d'une baignoire, mettez vos plantes directement dedans avec un petit fond d'eau. Pas trop pour ne pas faire pourrir les racines, ou alors placez une serviette humide qui va irriguer vers les racines par capillarité.

Dernière astuce, celle que les mamies se refilent depuis des centaines d'années : le fil de laine. Prenez 20 cm de fil et enterrez-le profond. Placez l'autre extrémité dans un verre d'eau. Pas capillarité, elle va remonter jusqu'à vos plantes.