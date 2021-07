Comment lutter naturellement contre les odeurs de la litière pour chats ?

Vous avez déjà essayé tous les sprays désodorisants et les bougies parfumées pour faire disparaître les odeurs de la litière de votre chat mais en vain ? On vous donne quelques conseils pour les faire disparaître de manière naturelle. Tout en privilégiant la santé de votre animal !

Tout d’abord, comme Cat apart le souligne, le plus important est le choix de la litière. Préférez des litières végétales qui possèdent une odeur neutre. De plus, elles sont connues pour avoir un pouvoir d’absorption supérieur aux litières minérales. Et elle reste propre plus longtemps.