Comment Los Angeles compte arriver à 100% d'énergies renouvelables.

Constructions de centrales solaires photovoltaïques et d'éoliennes, développement des pompes à chaleur et des voitures électriques sont au programme de la feuille de route de la municipalité pour arriver à cet objectif.

Solaire et éolien fourniront la totalité de l'électricité

Le Laboratoire national des énergies renouvelables (NREL) vient de conclure que Los Angeles était capable d'atteindre les 100% d'énergie propre d'ici 2035. Il sera intéressant de voir comment une mégapole de plus de 18 millions d'habitants s'y prend pour devenir aussi "verte". Car si Los Angeles y arrive, les autres grandes villes américaines devront à leur tour se montrer aussi ambitieuses.

L'objectif est donc d'éliminer l'ensemble des combustibles fossiles de son alimentation électrique. Cela va notamment passer par la construction en masse de centrales solaires photovoltaïques (aussi appelées "fermes solaires") et d'éoliennes.

En parallèle, les panneaux solaires sur les toits, les pompes à chaleur électriques dans les maisons et les voitures électriques dans les garages devraient se multiplier.

A l'horizon 2035, Los Angeles ne devrait par exemple plus avoir besoin de gaz naturel pour produire son électricité. L'hydrogène pourrait être une alternative crédible même si cela revient encore très cher. D'autres technologies, plus abordables (et maitrisées) comme les éoliennes au large dans le Pacifique sont plus crédibles à court terme.