Comment les sciences comportementales peuvent nous aider à adopter des gestes écoresponsables

World Cleanup Day, Semaine de l'environnement, Journée mondiale sans voiture... Les initiatives pour inciter à se mobiliser collectivement en faveur de la protection de la planète se multiplient. Mais comment passe-t-on de quelques actions individuelles à un engagement plus collectif ? Le docteur en psychologie sociale Lionel Rodrigues nous en dit plus sur les leviers de sciences comportementales qui nous poussent à nous engager et à passer à l'action.

Toutes les journées ou semaines de mobilisation visent un but commun : sensibiliser le plus grand nombre à l'urgence de préserver notre planète. Mais si l'éveil du grand public à la cause écologique a atteint un niveau inédit ces dernières années, les spécialistes et militants pour la protection de l'environnement sont catégoriques : il est temps d'agir !

"Aujourd'hui, les sujets écologiques et environnementaux sont présents partout : dans les dîners de famille, dans les débats publics et politiques. C'est une vraie prise de conscience internationale. Maintenant, il faut la transformer en passage à l'action. Faire en sorte que les gouvernements, les grandes entreprises mais aussi les citoyennes et les citoyens agissent pour avancer vers le changement", martèle notamment le directeur général de Greenpeace France Jean-François Julliard.