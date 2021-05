Comment les géants du jouet tentent de devenir plus écolos ?

Lire aussi : Adieu Monsieur Patate, la marque de jouets culte ne sera plus genrée

Le 11 mai, l'entreprise Mattel a annoncé le lancement d'une vaste campagne d'économie circulaire dans cinq pays (Etats-Unis, Canada, Allemagne, France et Royaume-Uni).

Les anciens jouets des marques Barbie, Matchbo et Mega pourront être renvoyés au fabricant par les consommateurs pour être nettoyés puis transformés en granulés de plastique qui serviront à la conception de nouveaux produits.

Une initiative qui s'inscrit dans une démarche écoresponsable globale du groupe : un an plus tôt, le géant du jouet américain annonçait la mise en vente d'un jouet entièrement fabriqué en plastique végétal pour ses marques Fisher-Price et Mega Bloks.