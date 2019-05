Comment les étoiles de mer se déplacent-elles? - © Tous droits réservés

Comment les étoiles de mer se déplacent-elles ? - Brut. - 23/05/2019 Emblématiques de la vie sous-marine, les étoiles de mer adoptent un système des plus ingénieux pour avancer. On les récupère souvent inertes le long des plages mais elles sont pourtant bien vivantes. Malgré les apparences, les étoiles de mer se déplacent fréquemment au fond de l'océan et sont même de grandes chasseuses. Ces organismes s'en prennent en particulier aux vers, aux mollusques mais aussi aux éponges. Et pour s'en accaparer, ils adoptent un mode de locomotion original basé sur un système hydraulique.