Comment les autres pays luttent-ils contre le gaspillage alimentaire ?

Taxer les gaspilleurs, ouvrir des banques alimentaires à partir des invendus des restaurants hôteliers, autoriser la vente de produits alimentaires périmés...

Le gaspillage alimentaire n'épargne aucune région du monde : chaque année, 1,3 milliard de tonnes de denrées alimentaires consommables seraient jetées à la poubelle.

Un bilan qui pourrait s'avérer deux fois plus élevé, si l'on en croit une étude réalisée par des chercheurs néerlandais et publiée en février 2020 dans la revue The Lancet. Le gaspillage alimentaire représente donc un enjeu de taille, que de nombreux pays tentent de contrôler en instaurant des mesures à l'échelle nationale.

Si quelques idées privées et autre app (comme Too Good to GO) ont vu le jour dans nos contrées, le gaspillage alimentaire représente encore en Belgique 345 kilos par citoyen et par an. Tour d'horizons de quelques pays qui ont mis en place des initiatives pour gérer et diminuer le gaspillage alimentaire.