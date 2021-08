Comment les animaux venimeux font-ils pour ne pas s’empoisonner ?

Une équipe de chercheurs de l’Université de Californie à San Francisco, de l’Université de Stanford et de la California Academy of Sciences a publié une étude, dans le Journal of General Physiology , dans laquelle ils expliquent comment certains animaux venimeux font pour ne pas s’empoisonner eux-mêmes.

Pour l’étude, l’équipe a pris l’exemple de la grenouille dorée Phyllobates terribilis qui sécrète environ un milligramme de batrachotoxine (un poison qui se lie aux canaux sodiques qui contrôlent les impulsions nerveuses) par ses glandes cutanées.

Si un milligramme vous paraît dérisoire, sachez que cela peut tuer entre 10 et 20 humains et que tout être doté d’un système nerveux et cardiovasculaire sera empoisonné et mourra.

L’ambiance étant posée, les scientifiques se sont alors demandé comment cette petite grenouille faisait pour ne pas mourir elle-même des suites de ce venin.