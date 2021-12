Comment la Champagne tente-t-elle de devenir un vignoble plus vert ?

On a donc rassemblé les dernières initiatives en faveur du développement durable pour abreuver vos conversations autour d'un futur champagne plus respectueux de la nature.

C'est l'une des maisons pionnières dans la viticulture en biodynamie. La griffe créée par Lucien Leclerc en 1872 à Cumières a développé une démarche écologique pour réduire l'empreinte carbone de sa production, de la vigne jusqu'aux cartons d'emballage.

L'équipe aux commandes des différentes étapes de production a suivi une formation à la certification Haute Valeur Environnementale (HVE) afin d'être sensibilisée aux enjeux environnementaux. Cette mention garantit la préservation de l'écosystème naturel.

De même, toutes les matières premières utilisées dans le processus de production doivent être identifiées par la certification AB, indique Leclerc-Briant.

Par ailleurs, en ce qui concerne l'étape d'emballage et de conditionnement, la maison a adopté des étiquettes fabriquées en coton et non en papier. Depuis le tirage réalisé en 2020, le poids des bouteilles est passé de 900 g à 835 g afin de réduire l'impact environnemental du transport.