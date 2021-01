Comment l'évolution de la banquise peut nous aider à comprendre le changement climatique actuel.

Des algues glaciaires plus nombreuses lors des refroidissements

"L'alcénone C37:4 était surtout connu pour faire baisser les ratios de température", précise pour sa part Yongsong Huang, co-auteur de la recherche. "Personne ne savait d'où il venait ni s'il était utile pour quoi que ce soit. Il y a bien quelques théories à ce sujet mais personne ne peut les confirmer", ajoute le scientifique.

Pour percer ce mystère, les chercheurs ont étudié des échantillons de sédiments d'eau de mer contenant du C37:4 prélevés dans des zones glacées situées autour de l'Arctique. Ces derniers ont procédé à un séquençage d'ADN afin d'identifier les organismes présents dans les échantillons.

Au terme de l'expérience, les scientifiques ont identifié plusieurs espèces d'algues glaciaires jusqu'alors inconnues. Ils ont ensuite cultivé ces algues en laboratoire et ont constaté qu'elles produisaient une abondance exceptionnellement élevée de C37:4.

D'après ces travaux, les plus hautes concentrations de C37:4 se manifestaient lorsque le climat était le plus froid, notamment à la période glaciaire Dryas récent, qui s'est produite il y a plus de 12.000 ans. En d'autres termes (et de manière assez logique), plus le climat était chaud, plus le volume de glace et la concentration de C37:4 diminuaient.