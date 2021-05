Comment faire pour lancer son potager en permaculture ?

Dans son premier livre, le permaculteur jette les bases à connaître pour se lancer, inspirées du savoir-faire des maraîchers parisiens du début du XIXe et de sa propre expérience.

Difficile de se lancer en permaculture sans se renseigner un minimum. Joseph Chauffrey est l’auteur de deux ouvrages sur le sujet : "Mon petit jardin en permaculture" et la suite, "J’optimise l’espace au potager" chez Terre Vivante.

Vous avez un grand jardin ? Petit chanceux. Pour tous les autres, de nombreuses solutions existent. Vous vivez dans un petit appartement ? Un balcon ou une jardinière d’intérieur peuvent faire l’affaire. Ok, vous ne viserez pas l’indépendance alimentaire dans deux mois mais c’est un bon début.

Même les plus petits appartements peuvent se permettre de composter. Si vous vivez dans un endroit exigu, pensez au lombricompostage . Ce substrat est la base de vos plantations. C’est sa richesse qui vous évitera d’utiliser des engrais, utilisés par les monocultures qui assèchent le sol.

La permaculture, c’est avant tout un état d’esprit. Donc on arrête de jeter ses bouts de poireaux (avec les petites racines) et on les replante.