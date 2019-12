Comment fabriquer un baume à lèvres écologique? En 4 ingrédients seulement!

Camille, bénévole à la Maison du Zéro Déchet, offre ses astuces pour fabriquer soi-même son stick à lèvres. Une recette idéale à l'approche de l'hiver.

Vos lèvres sont gercées ? Sans doute utilisez-vous des sticks à lèvres pour les réhydrater.

Problème, "les baumes à lèvres que l'on trouve dans le commerce génèrent énormément de packaging en plastique", explique Camille, bénévole à la Maison du Zéro Déchet. Pour y remédier, rien de plus simple. Il est en effet possible de fabriquer soi-même son baume à lèvres.

Ingrédients

Pour ce faire, vous aurez besoin de 10 grammes de beurre de karité, 10 grammes d'huile de coco, 4 grammes de cire d'abeille (vous pouvez utiliser de la cire de riz ou de fleurs si vous êtes végan) et de la vitamine E liquide. Des ingrédients naturels qui jouent tous un rôle très particulier. "On va avoir de la cire d’abeille, qui fait un film protecteur", précise-t-elle. "Du beurre de karité qui va venir cicatriser […] et l’huile de coco qui va permettre de venir nourrir en profondeur." Les gouttes de vitamines E serviront quant à elles à bien conserver le produit.

Préparation

Dans un bol, faites fondre au bain-marie le mélange d’huile, de beurre et de cire d'abeille. Une fois le contenu bien mélangé, versez deux gouttes de vitamines E. Si vous le désirez, vous pouvez également ajouter deux gouttes d'extraits aromatiques. Versez le mélange dans un contenant réutilisable et laissez reposer. Une fois solidifié, votre baume à lèvres est prêt.

Une recette écologique et économique

Les baumes à lèvres classiques sont généralement sur-emballés et on peut y "retrouver des ingrédients qui sont des dérivés du pétrole ou du plastique, des perturbateurs endocriniens", explique Camille. "Quand vous achetez un stick à lèvres classique, vous avez presque autant de plastique que de produit. Donc, comme c'est beaucoup de petits contenants, ça crée énormément de plastique."

Une recette bonne pour la santé mais aussi pour l'environnement, donc.

Pourtant, ces deux atouts ne sont pas les seuls. "Cette recette, elle est jusqu'à six fois moins chère que d'acheter un stick à lèvres conventionnel", se réjouit la bénévole. "Moi j’utilise ce baume à lèvres depuis 3 ans maintenant et le constat que je fais, c'est qu'il est bien plus efficace qu'un baume à lèvres classique."