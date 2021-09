Comment des pays comme le Ghana, l'Indonésie ou le Vietnam luttent contre la pollution plastique

Grâce à ce programme, des pays comme l'Indonésie, le Ghana, le Vietnam et le Nigeria ont levé des fonds ou déployé des plans d'action visant à réduire leur production de déchets plastiques.

Initié par des partenaires des secteurs publics et privés, le Global Plastic Action Partnership (GPAP) s'appuie sur le pouvoir fédérateur du Forum économique mondial afin de mobiliser les gouvernements, les entreprises et les citoyens dans la lutte contre la pollution plastique, notamment avec la création de partenariats d'action nationaux sur le plastique (NPAP).

"La pollution plastique était déjà une urgence mondiale et avec l'explosion des produits emballés induite par la pandémie ainsi que l'utilisation accrue de plastiques à usage unique dans les masques, gants et autres équipements de protection individuels, elle est devenue une catastrophe mondiale", souligne Kristin Hughes, directrice du GPAP et membre du comité exécutif du Forum économique mondial.