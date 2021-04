Comment connaître la provenance de vos vêtements ?

Tour d’horizon des apps qui vous permettent d’en savoir plus sur vos vêtements.

Il existe aujourd’hui des applications et des sites qui vérifient et décryptent ces informations tout comme l’impact sur l’environnement, les conditions de travail ou le bien-être animal, pour une plus grande transparence .

Le Fashion Revolution Day, qui se tiendra le 24 avril, vise à interpeller les marques de mode sur la provenance de leurs vêtements via le hashtag "#WhoMadeMyClothes".

La plateforme SloWeAre fait office de label pour les marques qui souhaitent s’engager en faveur d’une mode plus responsable. Pour figurer dans la base de la plateforme, les marques doivent remplir une sorte de cahier des charges qui comprend notamment "des conditions de travail respectueuses de l’humain et de l’environnement", "des collections majoritairement produites avec des matières écoresponsables et de manière écoresponsable", "une production raisonnée" ou encore "l’inclusion sociale".

Good On You

Voilà déjà quelques années que l’application Good On You aide les consommateurs à mieux connaître leurs marques préférées en matière d’impact sur l’environnement, de bien-être animal et de conditions de travail.

Pas moins de 2000 griffes sont déjà répertoriées et évaluées de 1 à 5 et on trouve autant des marques grand public que des maisons de luxe ou des griffes moins célèbres qui gagnent pourtant à être connues. De quoi répondre aux attentes de tous.

Outre le système de notation, Good On You propose un texte explicatif pour chaque marque et s’adonne à des mises à jour régulières.

A télécharger sur iOS et Google Play, et également disponible en ligne.

> Site : Goodonyou.eco