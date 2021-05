Comment Buenos Aires entend atteindre la neutralité carbone d'ici 2050.

Actuellement, à Buenos Aires, les émissions de gaz à effet de serre proviennent à 55% de la production d'énergie (dans les bâtiments résidentiels, publics et industriels), 30% des transports (essentiellement l'automobile) et 15% du traitement des déchets. Il faut donc réussir à agir correctement dans chacun de ces domaines pour faire baisser ces émissions. C'est l'objet même de ce plan à long terme (30 ans).

Moins 84% de gaz à effet de serre en 30 ans

La municipalité de la capitale argentine s'engage ainsi à devenir climatiquement quasiment neutre en réduisant ses émissions de gaz à effet de serre de 53% d'ici 2030 et de 84% à l'horizon 2050. Pour y parvenir, ce plan liste pas moins de 24 domaines d'action.

Cela passe notamment par la plantation de 100.000 arbres supplémentaires et le fait qu'aucun habitant ne vive à plus de 400 m d'un espace vert d'ici 2025.

D'autre part, tout sera mis en œuvre pour qu'il n'y ait plus de zone inondable et que plus personne ne soit concerné par une éventuelle évacuation en raison de conditions météorologiques extrêmes d'ici 2050.

Figure également au programme la mise en place de 15 nouvelles zones piétonnes à travers la ville d'ici 2030 afin qu'il y ait au moins une rue piétonne et un jardin potager dans chacun des 48 quartiers de la ville.