Comment bien nettoyer sa gourde : 3 astuces pour 3 cas de figure

Utiliser une gourde pour éviter la consommation excessive du plastique et limiter les dégâts environnementaux, c’est bien. Avoir une gourde propre qui ne se transforme pas en véritable nid à bactéries, c’est mieux.

De plus en plus de Belges ont troqué leurs bouteilles d’eau en plastique jetable contre une gourde. Et avec les chaleurs estivales et les mesures de distanciations sociales qui, bien qu’elles se soient assouplies, ne permettent toujours pas de se partager allègrement nos goulots de bouteilles (quel dommage n’est ce pas ?) ; les gourdes risquent bien d’avoir le vent (encore plus) en poupe. Mais il ne faut pas oublier que, mal nettoyée, une gourde peut contenir autant de bactéries qu’une barre de métro. Car oui, une gourde, ça se lave tous les jours.

Vous l’ignoriez et votre gourde est maintenant encrassée et puante ? Pas de panique, il existe des solutions écologiques et respectueuses de la planète pour la nettoyer en profondeur.