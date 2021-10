Comment bien choisir son casque de vélo ?

Entre normes et tailles, le choix peut parfois s'avérer fastidieux.

Les casques pour cyclistes sont presque tous faits sur le même moule, en plastique, avec un intérieur en polyester censé absorber tout ou une partie d'un choc à la tête. Lors de l'achat d'un casque, quel que soit le type choisi, il faut toujours s'assurer qu'il bénéficie de la norme de sécurité CE NF EN 1078.

Selon les usages, différents casques s'offrent aux cyclistes. En ville, mieux vaut opter pour un casque léger et aéré, voire même pour un modèle rond, avec visière intégrée. Sur des pistes plus chaotiques, mieux vaut choisir un casque de VTT avec davantage de protection, même s'ils sont plus lourds.

Il convient surtout de bien choisir sa taille car le casque doit parfaitement épouser le tour de tête sans jamais bouger une fois installé. Il est donc important de vérifier qu'il dispose d'une bonne attache sous le menton sans qu'au final, il serre trop le front, les tempes ou la gorge. C'est pourquoi il est indispensable de bien l'essayer en magasin avant de l'acheter.

A noter que les possesseurs d'un vélo à assistance électrique rapide capable d'atteindre ou de dépasser les 45 km/h devront se tourner vers un casque de moto, homologué ECE 22.05.