Comment aménager son jardin et sa terrasse en mode zéro déchet ?

A notre propre échelle, on se sensibilise déjà à la tendance zéro déchet dans nos espaces à vivre, dans nos cuisines, nos salles de bains, pour nos cosmétiques, pour nos vêtements … Mais, côté jardin cette pratique peut également trouver ses germes en appliquant quelques gestes et en adoptant de bonnes habitudes pour préserver notre environnement.

Le zéro déchet c’est vraiment tendance mais plus encore, c’est une urgence. Notre environnement suffoque de ce surplus de matériaux polluants et si le plastique occupe une place de maître dans cette problématique, il n’en est pas moins important d’estimer l’impact d’autres résidus sur la planète.

Ces déchets seront mis au compost en un seul et même bac car les feuilles mortes constitueront un engrais extraordinaire et spécifique pour les plantes à fleurs qui décorent vos terrasses ou vos jardins. Elles viendront aussi augmenter le volume du compost de déchets verts si besoin.

Dans le même esprit, privilégiez des meubles écoresponsables. Là aussi, on se détourne du plastique au profit des meubles en bois ou en résine tressée comme le suggère le site econologie.com. Autant que possible, on achètera local. On évitera les surcoûts en raison du transport mais aussi l’impact réel que cela induit sur la qualité de l’environnement.

Ces outils sont souvent emmagasinés dans un abri de jardin ou dans une buanderie où l’humidité et le froid peuvent être présents. Ce qui n’est pas sans conséquence sur la durabilité de notre matériel. Comme le souligne le site consoglobe.com , acheter des bons outils avec des manches en bois, des matériaux solides est une tendance zéro déchet . Les Repair Café qui fleurissent çà et là dans nos contrées s’inscrivent d’ailleurs dans cette philosophie de vie de consommation durable qui fait la part belle à la réparation au lieu de jeter.

On optera pour de la terre cuite ou des matériaux solides résistants aux variations de température et qui pourront traverser les saisons, d’année en année.

Les matériaux participent à la démarche zéro déchet côté jardin. Il est important d’entrevoir des achats durables. On dit non au plastique pour préserver notre environnement.

Pour l’entretien on vise aussi le zéro déchet mais, plus que tout, on veille à ne pas asphyxier la nature ou notre propre santé en recourant à des produits toxiques. Des produits naturels et souvent issus de nos cuisines peuvent très bien répondre à nos besoins.

L’entretien de la terrasse

Le savon noir, le vinaigre, le percarbonate de soude ; produit miracle pour l’entretien des terrasses en bois, le bicarbonate de soude, le savon de Marseille, … Toute une panoplie de produits s’offre à nous et nous aide à rendre cet espace de vie tout propre.

L’entretien du jardin

Vivre en mode zéro déchet c’est aussi accueillir une nouvelle démarche qui consiste à laisser la nature reprendre sa place, reprendre ses droits. La biodiversité n’en sera que plus florissante.

Laisser certaines parcelles de nos jardins à l’état sauvage incitera la faune, la flore à y trouver des zones d’accueil. On favorise ainsi la bonne nature de l’écosystème et on évitera de façon radicale le recours aux produits nocifs. On peut alors :

tondre moins régulièrement ses pelouses,

laisser fleurir une parcelle de terre pour accueillir les insectes pollinisateurs,

installer des haies pour accueillir les oiseaux,

accueillir des moutons ou des oies pour une tonte naturelle,

utiliser des produits maison pour remplacer les pesticides ou les engrais,

associer certaines plantes entre elles pour qu’elles régulent l’écosystème et se préservent respectivement des indésirables.

Dans la veine zéro déchet, on laisse donc faire la nature le plus possible, on évite la maîtrise intempestive de nos espaces verts, on récupère les déchets pour leur donner une seconde vie, on utilise les ressources naturelles pour l’entretien de nos terrasses et de nos jardins, on veille à la biodiversité, on fait des achats durables, raisonnés et locaux, on tente le seconde main…

Vous voilà fin prêt pour tenter cette aventure zéro déchet, zéro gaspi, une approche écoresponsable qui embellit la vie.