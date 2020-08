Comme le mammouth, le rhinocéros laineux sans doute victime du réchauffement

"Cela rend plus probable l'hypothèse que les changements climatiques d'il y a 14.000 ans furent la cause principale de l'extinction, plutôt que les humains", dit Love Dalén, généticien à l'université de Stockholm qui a mené l'étude, publiée dans la revue Current Biology .

Une population nombreuse a cohabité avec les humains

Comment des brins d'ADN prélevés sur quelques bêtes retrouvées dans des sols gelés peuvent-ils nous éclairer sur le nombre d'animaux vivant à une époque donnée ?

La taille d'une population d'une espèce est proportionnelle à son niveau de diversité génétique et au degré de consanguinité, explique Love Dalén. L'analyse du génome complet d'un rhinocéros datant d'il y a 18.500 ans, et notamment la comparaison entre les chromosomes hérités de la mère et ceux hérités du père, a montré que cette diversité génétique était élevée, et que la consanguinité était faible.

"Le génome d'un individu est une mosaïque de tous ses ancêtres", dit Love Dalén. "On arrive à conclure qu'il y a 18.000 ans, ce rhinocéros appartenait à une grande population et que ses ancêtres appartenaient également à de grandes populations, des milliers et des dizaines de milliers d'années auparavant."