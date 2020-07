Colombie : un botaniste confiné par la pandémie dans son jardin tropical

Sans les trente employés qui l’accompagnent habituellement et loin de sa famille, installée à Bogota, cet homme de 72 ans se bat pour préserver l’Eden qu’il a fait naître il y a plus de quarante ans. Le nouveau coronavirus l’a contraint à fermer.

SOS pour un paradis des oiseaux et de la biodiversité

Le jardin botanique de Alberto Gomez à Quindio, le 6 juillet 2020. - © Adriana RUIZ - AFP

Alberto a lancé une campagne intitulée "SOS por el Jardin Botanico del Quindio" (SOS pour le Jardin botanique du Quindio) : il invite à acheter des arbres, à parrainer des plantes ou des zones de ce paradis de la biodiversité et à financer des projets par des dons. Sur un terrain voisin, les employés ont planté plus de 70.000 plantes de 37 espèces endémiques et, avec le produit de leurs ventes, il a pu payer leurs salaires de mai et de juin.

Son but est de sauver d’une fermeture définitive ce lieu qui survit "en plein chaos de la déforestation, de la dégradation des écosystèmes, du réchauffement mondial et de l’extinction des espèces", explique-t-il.

Alors que le jour se lève à peine, vers 5h30 du matin, Alberto s’éveille au chant des oiseaux. A l’aube "débute la symphonie et avec cette symphonie, je me lève", dit-il. La Colombie est le pays le plus "bio-divers" du monde après le Brésil et le premier pour la variété de ses oiseaux, dont le jardin compte 176 espèces.

Après un rapide petit-déjeuner, il prend soin des bassins où poussent les plantes aquatiques. Selon lui, "il n’y a rien de mieux pour apaiser l’esprit". Le reste de la journée, il développe ses projets et cherche des financements pour le parc, qui croît à l'"état sauvage" faute de suffisamment d’entretien depuis plus de cent jours.