Climat : très émetteur de CO2, l'acier cherche sa voie verte

Dans le nord de la Suède, un des projets les plus avancés du monde pour délester la sidérurgie de ses énormes émissions de CO2 vient de produire ses premières tonnes d'acier sans énergie fossile. Mais atteindre une production de masse pose des défis majeurs et la technologie ne doit pas être vue comme une solution miracle pour décarboner un secteur-clé de l'économie mondiale, préviennent les critiques.

Une usine suédoise a réussi à produire de l'acier "décarboné"

Vantée par son opérateur industriel SSAB comme "le plus grand changement dans la production d'acier depuis 1000 ans", l'usine pilote HYBRIT est située à Luleå, aux portes du cercle arctique. Son apparence, austère avec ses vastes murs de métal gris, contraste avec le haut fourneau voisin qu'elle est censée remplacer. Avec ses spectaculaires coulées de métal en fusion, cette méthode de production traditionnelle s'avère des plus voraces en charbon. La sidérurgie mondiale est la source d'entre 7 et 9% des émissions d'origine humaine dans le monde avec 2,6 milliards de tonnes de CO2 envoyées dans l'atmosphère en 2020, selon l'Association mondiale de l'acier. Selon l'Agence internationale de l'énergie, c'est le premier secteur industriel en termes d'émissions. Et le troisième secteur tout court après le transport et l'agriculture. En ayant recours à de l'hydrogène d'origine renouvelable, Hybrit "permet de réduire les émissions de l'acier de 90%", explique Monica Quintero. "En changeant de technologie à partir d'un haut fourneau traditionnel qui fonctionne au charbon et émet du CO2, nous n'émettons que de l'eau à la place", souligne la directrice de l'usine. Outre SSAB, le projet associe l'énergéticien public Vattenfall ainsi que le groupe minier LKAB, qui compte électrifier ses sites de productions, en premier lieu l'immense gisement de fer de Kiruna, en Laponie suédoise.

"Nous avons cassé le code, nous savons comment faire"

Le minerai de fer est généralement riche en oxydes, dont la forme la plus connue est la rouille. Pour produire de l'acier, l'oxygène doit être enlevé des atomes de fer (ce que permet le haut-fourneau), généralement sous forme de petites billes et de coke sidérurgique obtenu avec du charbon. Au terme de ce processus à très haute température (plus de 1.000 degrés Celsius), près de deux tonnes de CO2 sont émises pour chaque tonne d'acier produite. Mais dans l'usine Hybrit, l'oxygène est enlevé de manière différente. "Au lieu d'utiliser de l'air chauffé, nous faisons circuler de l'hydrogène sous forme de gaz chaud", explique Monica Quintero. L'hydrogène, produit par électrolyse de l'eau en utilisant des sources d'électricité exclusivement renouvelable, s'assemble avec les atomes d'oxygène, s'évacuant du métal sous forme d'eau. Il faut tout de même ajouter un peu de carbone au métal pour lui donner ses qualités, ainsi que d'autres métaux en fonctions des propriétés d'alliages désirées. "Mais c'est une toute, toute petite quantité", souligne Martin Pei, directeur technique de SSAB et initiateur du projet. "Si nous pouvons le faire (à très grande échelle) comme nous l'avons fait à l'échelle pilote, nous pouvons en principe régler la cause des émissions de CO2", souligne-t-il. "Nous avons cassé le code, nous savons comment faire", assure le PDG du groupe, Martin Lindqvist. Les 25 premières tonnes, produites fin août, ont été livrées au géant suédois des poids lourds Volvo Group, qui a mis sur le marché le mois dernier ses premiers camions en acier décarboné. Mais cette production est pour l'heure une goutte dans l'océan des 1,86 milliard de tonnes d'acier produites dans le monde l'an dernier. SSAB vise à atteindre annuellement 1,5 million de tonnes "d'acier sans énergie fossile" à partir de 2026, à comparer avec sa production actuelle totale de 7,5 millions par an.

Où trouver les énormes quantités d'électricité verte nécessaires ?