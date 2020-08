Climat : les SUV dans le viseur ?

Dans un rapport récent, le New Weather Institute affirme la nécessité d'interdire les publicités pour les 4x4 et les SUV (Sport Utility Vehicle), à l'instar de celles contre le tabac dans de nombreux pays.

Un marketing en roue libre

L'industrie automobile dépense plus de 35,5 milliards de dollars par an pour la publicité et une grande partie est consacrée à la promotion des SUV. Au menu de ces publicités : des paysages aux horizons toujours plus vastes et des sportifs et mannequins transpirants d'assurance au volant de ces voitures. Le rapport établit ainsi la comparaison avec les publicités pour le tabac avant leur interdiction : elles vantaient le tabac à travers les mêmes arguments, ceux d'une jouissance de la vie sans contrainte, en faisant oublier à quel point la cigarette est dangereuse pour la santé... comme les SUV pour le climat.

Selon les chercheurs britanniques, les conséquences sont désastreuses : les SUV représentent maintenant plus de 40% des ventes de véhicules neufs aux particuliers dans le monde (35 millions de vente en 2010 contre 200 millions en 2018). Or ces véhicules lourds consomment environ 25% d'énergie de plus qu'une voiture de taille moyenne, soit 3,3 millions de barils de pétrole supplémentaires par jour depuis 2010.