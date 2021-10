Climat : le numérique, allié ou ennemi du combat contre le réchauffement ?

Peter Clutton-Brock, cofondateur du Centre pour l'intelligence artificielle et le climat, estime toutefois que l'IA n'est pas la "solution miracle" . "Mais il y a plusieurs applications très intéressantes et prometteuses qui sont en train d'apparaître", considère-t-il. L'intelligence artificielle peut ainsi prédire quelles sont les zones les plus à risque de déforestation ou faire de meilleures prévisions sur la fonte des glaces.

Le cabinet de conseil PWC affirme qu'avec un plus grand usage de l'intelligence artificielle dans quatre domaines clefs de l'économie (dont l'agriculture et les transports), les émissions globales pourraient être réduites de 4%.

Mais ceux qui ont un trajet plus court (inférieur à 6 kilomètres) pourraient en réalité utiliser plus d'énergie s'ils restent à la maison avec leur chauffage allumé , selon la même source.

Le recours au travail à distance pendant la pandémie, rendu possible par internet et le numérique, a-t-il été bon pour l'environnement ? La question n'est pas simple, estiment les chercheurs.

Les centres de données, ces gigantesques alignements de serveurs qui sont au cœur de l'économie numérique, représentent des consommations électriques très importantes.

Mais selon une étude publiée dans le journal Science, ils ont réussi à faire des bonds inespérés en matière d'efficacité énergétique. En 2018, leur consommation d'électricité représentait toujours 1% de la consommation mondiale, malgré une demande en pleine explosion.

Les centres de données progressent, notamment dans la réduction des coûts de refroidissement des serveurs. Les plus performants mis en service aujourd'hui utilisent environ 16% de l'électricité qu'ils consomment pour se refroidir, et non plus 50% comme il y a quelques années.