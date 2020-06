Cinq recettes de déodorants sains et naturels pour préserver sa santé et la planète

Il fait beau et chaud ! Si on se réjouit évidemment du retour du soleil, on l’est un peu moins en ce qui concerne la moiteur de nos aisselles et les odeurs de transpiration… Et si cette année, au lieu de se ruer sur notre roll-on habituel ou de se mettre un bon gros "pschiiiiiiit" de déo sous les bras, on prenait soin de la planète et de notre santé en fabriquant notre propre déodorant maison ?

"Comme les autres produits cosmétiques industriels, le déodorant est sur le banc des accusés depuis un certain nombre d’années, non seulement pour sa composition nocive (notamment en raison de la présence de sels d’aluminium, qui agissent sur la transpiration, soupçonnés d’être en grande partie responsables de la maladie d’Alzheimer et de certains cancers), mais également pour ses emballages polluants (soit sous forme plastique, soit, pire, en bombe aérosol)" rappelle Monica Da Silva dans son livre Objectif zéro déchet, c’est malin .

Bonne nouvelle : les alternatives au déodorant industriel sont nombreuses, faciles, et souvent plus économiques. Savon antibactérien, déodorant naturel et vegan signé Justin Bieber, simple pierre d’alun à humidifier, bicarbonate de soude à tamponner sous les aisselles, citron, vinaigre de cidre et concombre en rondelles, ou encore gestion de ses émotions (oui oui !) et alimentation équilibrée ; voici autant de façon de réguler sa transpiration par temps chaud !

Mais l’alternative qui est sans doute la plus appréciée (et selon certain(e)s, la plus pratique et la plus efficace), c’est la fabrication de son propre déodorant maison. En plus, comme c’est vous qui choisissez les composants, vous aurez même le luxe de pouvoir le personnaliser.

Les recettes de déo solides que l’on trouve sur internet ou dans les ouvrages zéro déchet ont bien sûr chacune leurs petites particularités. Mais en y regardant de plus près, on se rend compte qu’elles ont souvent en commun plusieurs ingrédients, choisis pour leurs propriétés caractéristiques. La plupart des recettes préconisent en effet d’utiliser, pour la fabrication d'un pot :

50 grammes d ’huile de coco pour lutter contre la prolifération des bactéries ;

20 grammes d’ amidon (de la fécule de maïs ou de l’arrow-root) pour absorber la sueur ;

30 grammes de bicarbonate de soude (aux grains très fins de préférence, pour éviter les irritations), car c’est un agent antibactérien puissant qui va neutraliser la formation des composés malodorants ;

10 gouttes d’ huiles essentielles choisies pour réguler la sécrétion de sueur (palmarosa, sauge, etc.) et pour éventuellement parfumer (lavande fine, néroli, cèdre de l’atlas, menthe poivrée) et enfin ;

10 grammes de cire de soja ou de la cire d’abeille pour solidifier (car l’huile de coco devient liquide lorsque la température dépasse les 25 degrés)

Tous ces éléments ne doivent pas obligatoirement se retrouver dans votre composition, et les proportions peuvent changer en fonction de vos besoins et de vos envies. À vous de voir ce qui vous correspond le mieux et d'adapter la recette (les femmes enceintes, par exemple, doivent être extrêmement vigilantes en ce qui concerne l'utilisation des huiles essentielles).