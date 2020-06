Cinq pots pour arroser vos plantes en votre absence

Bonne nouvelle. Nous allons pouvoir partir en vacances ! La mauvaise nouvelle est que nous allons délaisser les plantes que nous avions appris à aimer pendant notre confinement.

Avis à ceux qui ne seraient pas tentés par une relation à distance (et aussi à ceux qui n’assurent pas en présentiel), des solutions existent. Voici quelques poteries qui viendront en aide aux jardiniers infidèles, et pourquoi pas aux arrosoirs tête en l’air.

L’Olla de Bacsac

Cette méthode millénaire, en plus de vous éviter des séances d’arrosage, vous permettra de faire des économies d’eau. Pour ce faire, rien de plus simple. Il suffit d’enterrer ce pot d’argile, puis de le remplir d’eau. Grâce à sa matière poreuse, ce pot diffusera l’eau stockée entre 5 à 7 jours, en fonction du sol, du climat et de sa taille.

Plus de renseignements : https://bit.ly/2TWKfws

Le Wet Pot

Encore un pot en argile qui vient à l’aide des jardiniers voyageurs. Son astuce ? Un premier récipient en verre dans lequel vous glisserez votre potiche en argile. Il suffira de verser de l’eau entre les deux contenants. Tout comme la Olla, ce pot en terre diffusera l’eau nécessaire par capillarité. Vous voici dispensé d’arrosage pendant quelque temps.

Plus de renseignements : https://bit.ly/2Y37uYr

Jeannot vient à l’aide de vos plantes d’intérieur

Jeannot, c’est le nom de cette jolie poterie, équipée d’une mèche qui viendra puiser l’eau nécessaire à la survie de nos amis à chlorophylle pendant votre absence.

Plus de renseignements : https://bit.ly/3fqH48S

La magie du cache-pot par Hema

Du côté des marques à petits prix, vous trouverez aussi votre bonheur. La preuve avec ce pot en terre équipé d’un cache-pot, qui fera office de réservoir à eau pendant votre court séjour.

Plus de renseignements : https://bit.ly/37t0ya4

Les joies de l’arrosage automatique par CitySens

La marque espagnole CitySens vous propose une installation toute en hauteur ! Un système de pompe vous permettra d’abandonner vos plantes chéries pendant 30 à 60 jours, tout en leur prodiguant des nutriments. Surprise du chef, vous pouvez programmer votre arrosage via une application smartphone.

Plus de renseignements : https://bit.ly/2YA09hX