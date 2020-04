Cinq marques éco-responsables sous le feu des projecteurs.

Si l'industrie de la mode demeure à ce jour l'une des plus polluantes pour la planète, nombreuses sont les marques et grandes maisons de luxe qui multiplient les initiatives depuis plusieurs années pour réduire leur empreinte carbone. Il y a également des marques qui ont fait de l'éco-responsabilité leur marque de fabrique avec des produits conçus à partir de matériaux durables et des processus de production moins nocifs pour la planète.

La plate-forme de recherche Stylight s'est intéressée à ces marques éco-responsables, recherchant celles qui ont connu un fort pic d'intérêt depuis le début de l'année.