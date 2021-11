"Chocopocalyspe" : allons-nous passer au chocolat fabriqué en laboratoire ?

Depuis 2018, plusieurs acteurs tirent la sonnette d'alarme et prédisent une "chocapocapylpse", une pénurie mondiale de chocolat.

D'une part, le marché mondial connaît une très forte expansion au point qu'il pourrait doubler d'ici à 2025 et atteindre plus de 170 milliards de dollars. Plus de la moitié de la production mondiale est consommée en Europe et en Amérique du Nord.

Les pays émergents, attirés par la "coffee culture", voient la demande exploser.

En Inde par exemple, la consommation de chocolat a subi une augmentation de 50% entre 2011 et 2016 par rapport à 2011, à en croire un article de The Conversation.

Et d'autre part parce que l'offre diminue. Les cultures subissent les ravages des maladies des cacaoyers et on n'hésite pas à se tourner vers d'autres cultures plus rentables comme le caoutchouc ou l'huile de palme.

D'autant que selon WWF, la pratique a entraîné une déforestation massive en Afrique occidentale et a impliqué le travail d'enfants pour les travaux dangereux notamment au Ghana et en Côte d'Ivoire.