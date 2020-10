Chèvres, alpagas, vaches… Ces animaux qui nous veulent du bien

Vous êtes stressé ? Anxieux ? Et si vous câliniez une vache ou un alpaga ? Pour aider les personnes trop stressées, plusieurs thérapies impliquant la présence des animaux ont vu le jour ces dernières années partout dans le monde. De nombreuses études ont démontré l'impact positif des animaux sur des personnes atteintes de dépression ou encore souffrant de solitude.

On le sait, les animaux nous aident souvent à nous réconforter après une mauvaise journée. S'ils viennent avec leur lot de responsabilités et parfois de catastrophes (les chats qui marquent leur territoire dans le salon ou les chiens qui se font les crocs sur vos dernières baskets), ils sont bien plus utiles pour votre santé mentale que vous ne le pensez...