Chefs-d'œuvre de la nature en péril : la faute au changement climatique

De plus en plus de chefs-d’œuvre de la nature sont en péril – à l’instar de la Grande Barrière de corail d’Australie – et c’est la faute du changement climatique, prévient mercredi l’Union internationale pour la conservation de la nature. Ce sont désormais un tiers des 252 sites naturels classés au patrimoine mondial par l’Unesco qui sont menacés par le changement climatique, qui détrône les espèces invasives et exogènes en tête des dangers encourus par ces espaces naturels d’exception, souligne dans son nouveau rapport, l’UICN, qui regroupe plus de 1400 organisations et gouvernements. La Grande Barrière de corail, la plus grande structure créée par des organismes vivants sur Terre – menacée par le réchauffement de l’océan et son acidification – vient rejoindre la liste des sites classés "critiques", tout comme des zones protégées du Mexique dans le golfe de Californie, selon l’UICN. Lire aussi : A Chypre, le changement climatique menace la culture millénaire des oliviers

94 sites en danger Au total ce sont désormais 94 sites qui courent des risques significatifs ou critiques à cause d’un certain nombre de facteurs comme le tourisme, la chasse, le feu, la pollution aquatique, soit 32 de plus que lors de la publication du dernier rapport de ce genre en 2017. Environ un tiers des sites courent des risques significatifs et 7% sont désormais estimés être dans un état critique ce qui signifie "qu’ils requièrent d’urgence des mesures de conservation supplémentaires et à une grande échelle" pour pouvoir être sauvés. Le réchauffement climatique n’a pas le même impact selon les régions du monde et les merveilles de la nature sont de plus en plus en danger.

Le changement climatique, un risque très élevé ou élevé pour 83 de ces merveilles de la nature Chefs d'oeuvres de la nature en péril: la faute au changement climatique - © Brett Monroe Garner - Getty Images Ce rapport "révèle les transformations que provoque le changement climatique sur ces sites naturels classés, de la fonte des glaciers au blanchissement des coraux en passant par des feux et des sécheresses plus fréquentes et plus graves", souligne le directeur général de l’UICN, Bruno Oberlé dans un communiqué. Des feux gigantesques ravagent d’ailleurs actuellement l’île Fraser en Australie, classée au patrimoine mondial. "Ce rapport souligne l’urgence avec laquelle nous devons résoudre ces défis environnementaux ensemble à l’échelle de la planète", a affirmé M. Oberlé. Et d’invoquer la lutte contre la pandémie de Covid-19. Elle a montré qu’il faut que la communauté mondiale "se serre les coudes et travaille ensemble pour le bien commun", insiste le rapport.

Impact Covid sur le changement climatique Les travaux pour réaliser le nouvel état des lieux ont commencé avant la pandémie de Covid-19, qui touche plus ou moins sévèrement la quasi-totalité de la planète, mais l’UICN a fait un inventaire systématique de son effet sur les sites naturels classés par l’Unesco. Barrière de corail : un trésor de notre planète - Vews - 02/05/2018 La Grande barrière de Corail est l'un des trésors de notre planète. Elle fait partie de l'ADN australienne, mais elle est aussi extrêmement fragilisée par l'activité humaine. Le Premier Ministre a promis 1/2 milliard de dollars australien pour la protéger. Les écologistes voudraient aussi que le Gouvernement investisse d'avantage dans l'énergie propre pour lutter contre le pire ennemi des coraux : le réchauffement climatique.